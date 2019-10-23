Hepsiburada müşteri hizmetleri direk bağlanma 2019, telefon numarası kaç

Hepsiburada müşteri hizmetleri sayesinde site üzerinden çözüme kavuşturamadığınız tüm sorun ve sorularınızı çözüme kavuşturabilirsiniz. Makalemizin devamında Hepsiburada müşteri hizmetleri ile ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.

Hepsiburada Müşteri Temsilcisine Direk Bağlanmak

Hepsiburada müşteri temsilcisine direk bağlanmak istiyor iseniz öncelikle cep telefonunuzdan ya da sabit hat üzerinden 0850 252 40 00 numaralı telefonu aramalısınız. Karşınıza çıkan operatör ile kısa sürede istediğiniz menüye geçiş yapabilirsiniz. Bunun için de siteye üye olduğunuz cep telefonunuzu mutlaka tuşlamalısınız. Yönlendirmeleri takip ettiğinizde Hepsiburada müşteri temsilcisine bağlanacaksınızdır.

Hepsiburada Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri

Türkiye’de büyük bir alışveriş ve e-ticaret sitesi olarak piyasada faaliyet gösteren Hepsiburada.com sitesinin müşteri hizmetleri haftanın yedi günü boyunca saat 08.00 ila 24.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

Hepsiburada Canlı destek Telefon

Hepsiburada.com e-ticaret sitesinden alışverişiniz için canlı destek almak için Hepsiburada çağrı merkezi olan 0850 252 40 00 numarasına ulaşım sağlamanız yeterli olacaktır.

Hepsiburada Mağazaları Nerede?

Türkiye’de büyük bir e-ticaret sitesi olarak faaliyet gösteren alışveriş sitesi Hepsiburada.com’un mağazaları İstanbul’da yer almaktadır.

Hepsiburada Genel Müdürlük Telefon Numarası

Hepsiburada.com genel müdürlük birimi İstanbul Şişli’de bulunmaktadır. Hepsiburada.com genel müdürlük birimine ulaşmak için 0850 252 40 00 numaralı hattı aramanız gerekmektedir.

Hepsiburada Mağaza Kayıt

Hepsiburada.com sitesine kayıt olduğunuzda sipariş işlemleriniz daha kolay olacaktır. Hepsiburada.com mağazaya kayıt olmak için sadece 5 dakika ayırmanız yeterlidir. Siteye girdikten sonra ad-soyad, mail ve şifre gibi bilgilerinizi girerek kısa sürede kayıt olabilirsiniz.