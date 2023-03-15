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Hepsiburada’dan deprem bölgesindeki satıcılara destek

"Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programını tanıtan Hepsiburada, "Her Sipariş, Bir Destek" kampanyasının ardından, deprem bölgesindeki satıcılar için özel bir destek hattı da kurdu.

Hepsiburada’dan deprem bölgesindeki satıcılara destek
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HABERTURK.COM

E-ticaret platformu Hepsiburada, depremzede üretici ve satıcılar için bir dizi destek çalışmasını devreye aldı. “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programıyla Hepsiburada’nın teknoloji, lojistik ve pazarlama imkânları, iki yıl boyunca bölgedeki 10 bin KOBİ ve esnafın yanı sıra, 5 bin girişimci kadın ve kadın kooperatifi için seferber edilecek.

Deprem bölgesindeki 11 ildeki esnaf, satıcı ve girişimciler, operasyonlarla ilgili soruları veya talepleri olması durumunda, 0 (850) 214 09 15 numaralı Satıcı Destek Hattı'na başvurabilecekler. E-ticarete başlamak isteyen esnaf ve KOBİ’ler de bu hattı kullanabilecek.

3 E-TİCARET İHTİSAS MERKEZİ

Deprem bölgesindeki üç şehirde kurulacak "E-ticaret İhtisas Merkezleri”yle de işletmelerin ofis, stok, lojistik, pazarlama ve müşteri hizmetleri ile eğitim ihtiyaçlarına cevap verilecek. Program ile 120 bin kişinin istihdamına ve 500 bin kişinin geçimine katkı sağlanması hedefleniyor.

İki yıl içinde, deprem bölgesinden 10 milyar TL’lik satış hacmi yaratmayı hedefleyen Hepsiburada, bölgede e-ticaret altyapısını geliştirebilmek için de çalışmalarına başladı.

KADINLARA DESTEK

Hepsiburada’nın 2017’den itibaren sürdürdüğü Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı kapsamında, deprem bölgesindeki 5 bin girişimci kadına da destek verilecek. Hepsiburada, bu yeni adımlarıyla, 5 yılda 38 binin üzerinde girişimci kadına ve kadın kooperatiflerine verdiği desteği bölgede de sürdürmeyi hedefliyor.

Hepsiburada “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” Programı

- Bölgedeki 10 bin KOBİ ve esnaf iki yıl boyunca, Hepsiburada’nın teknoloji, ticaret, lojistik ve pazarlama imkânlarıyla desteklenecek.

- 5 bin girişimci kadın ve kadın kooperatifleri için özel destekler verilecek.

- Hepsiburada bölgedeki üç şehirde E-ticaret İhtisas Merkezi kuracak.

- Program kapsamında Hepsiburada, 120 bin kişinin istihdamına; 500 bin kişinin geçimine katkı sağlayacak.

- İki yıl içinde bölgeden tüm Türkiye’ye ve dünyaya toplam 10 milyar TL’lik satış hacmi yaratılacak.

- Programda ayrıca çocuklar, gençler ve aileler için eğitim ve sosyal destekler de yer alıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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