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Otomatik BES'e katılmayan 85 bin şirkete çalışan başına 100 lira ceza kesilecek

Temmuz ayında başlayan 10-49 kişi çalıştıran işyerlerinden 60 bini BES'ten habersiz olduğu veya umursamadığı için otomatik BES'e katılmadı. 1.2 milyon çalışan sisteme giremedi. Sisteme daha önce girmesi gerekenlerle birlikte rakam 85 bin şirket ve 1.5 milyon çalışana çıkıyor. Çalışma Bakanlığı sisteme girmeyen işletmelere her ay çalışan başına 100 lira ceza yazacak. Rahim AK'ın haberi

17.09.2018 - 08:06 | Güncelleme:

 

1 Ocak 2017'de başlayan Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 1 Temmuz'dan itibaren 10 ile 49 kişi çalıştıran işletmeler dahil olmaya başladı. 212 bin 517 işletmeden oluşan şu şirketlerin yaklaşık 4 milyon 133 bin çalışanı bulunuyor. Temmuz ayına kadar 35 bin 879 işletmenin 5 milyona yakın çalışanı sisteme giriş yaptı.

Çalışanların sistemden ayrılanların oranı kimisi birikimini gönüllü BES'te değerlendirdiği için bir çoğu da işyerlerinde otomatik BES'in sanki devletin maaşından kesip bir daha çalışana vermeyeceği gibi dedikodu sayılabilecek anlayışa kurban gitmesi sonucu yaklaşık yüzde 60'ı sistemden ayrıldı. Ancak otomatik BES'teki büyük problem patronların sisteme çalışanları bildirmemesi. Yani sisteme hiç giriş yapılmamış olması. Temmuz ayında başlayan 10-49 kişi çalıştıran 212 bin 517 şirketten yaklaşık 60 bini sisteme hiç girmedi. Sisteme daha önce girmesi gereken şirketlerle birlikte sayının 85 bine çıktığı hesaplanıyor. 

12,2 milyon çalışana BES tercihi sunuluyor
  İşyeri sayısı Çalışan sayısı
1000+ 417 834.732
750-999 317 275.789
500-749 774 468.541
250-499 3.150 1.090.771
100-249 11.354 1.729.179
50-99 19.867 1.375.924
10 ile 49 212.517 4.133.506
4 ile 9 410.739 2.232.285
Toplam 659.135 12.231.727

YA HABERİ YOK YA KÖTÜ NİYETLİ

Temmuzdan itibaren sisteme girmesi gereken 212 bin şirketin 4 milyon 133 bin çalışana sahip olduğu rakamı gözönüne alındığında 60 bin şirketin yaklaşık 1.2 milyon çalışanı sisteme bildirmediği hesaplanabilir. Diğerleri ile birlikte yaklaşık 1 milyon 500 bin çalışan sisteme gelmesi gerekirken patronların bildirmemeleri nedeniyle otomatik BES'ten yararlanamıyor. Patronların ya kesintiyi yapıp ödemeyi yapmadığı veya sistemden hiç haberi olmadığı sanılıyor. 

HER AY 150 MİLYON LİRA CEZA KESİLECEK

Otomatik BES'in yasasında işverenlerin yükümlülüklerine ve yürürlüğe konulan düzenlemeler uymaması halinde her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 100 lira idari ceza kesileceği net bir şekilde belirtiliyor. Bu yasaya göre örneğin 50 kişi çalıştıran bir işletme her ay 5 bin lira ceza ödeyecek. Toplamda 85 bin işveren 150 milyon lira ceza ödemek zorunda kalacak. 

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Yorumlar 6
  • Misafir 30 dakika önce
    benim param degilmi istemiyorum arkadaş maaşımdan kesilsin istemiyorum emek liliginizi çakma emeklilik zaten normalını olamıyoruz
  • Misafir 2 dakika önce
    istemiyorsan çıkarsın
  • Misafir 37 dakika önce
    Ceza ceza ceza iş yapma terk et daha iyi
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