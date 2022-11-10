Her başarının ardında Atatürk'ün izi var

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10 Kasım 1938... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı tarih. O tarihten bu yana 84 yıl geçti, en büyük eseri Cumhuriyet dimdik ayakta.

Bu büyük eser kadar değerli manevi mirası da onun sözleri. Onun sözlerini şiar edinenler başarıya ulaşıyor.

Örnekleri saymakla bitmez ama yakın zamana bakmak bile bunun kanıtı.

İşte bu videoda başarılarıyla bizi gururlandıran isimlere Atatürk'ün nasıl ilham verdiğini bir kez daha görüyoruz.

Covid-19 salgınına karşı geliştirdikleri aşı ile dünyaya umut olan Özlem Türeci ve Uğur Şahin, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözünü hatırlatmışlardı.

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, "Rol modeliniz kim" diye sorulduğunda düşünmeden Atatürk'ü işaret etmişti. Sancar, Atatürk sevgisini sözde de bırakmamış, Nobel madalya ve sertifikasını Anıtkabir Komutanlığına takdim etmişti.

Anadolu Efes ile iki yıl üst üste Euroleague şampiyonluğu kazanan Ergin Ataman, Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra "Bizler Atatürk’ün çocuklarıyız ve bu ülke Atatürk’ün bizlere bırakmış olduğu çok büyük bir miras, sonuna kadar da bunu devam ettireceğiz" demişti.

Pek çok uluslararası ödülün sahibi Fazıl Say, “Biz sanatçılar onun için ne yapsak azdır” sözleriyle Atatürk'ü anmıştı.

Türkiye’yi ekran başına toplayan Filenin Sultanları galibiyeti kutlarken İzmir Marşı'nı söylemişlerdi.