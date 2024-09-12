9. FİJİ

Esasen iki bayrağı bir arada bulunduran Fiji bayrağı, ülkenin Büyük Britanya ile olan uzun bağlarından büyük ölçüde etkilenmiştir. Sol üstte yer alan Union Jack, Pasifik Okyanusu'nu sembolize etmek üzere mavi bir arka planla çevrelenmiştir.

Sağda ise Fiji'nin arması yer alır ve pençelerinde bir kakao kapsülü tutan altın bir İngiliz aslanı, bir şeker kamışı bitkisi, bir hindistan cevizi palmiye ağacı, bir barış güvercini ve muzların üzerindedir.