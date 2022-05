Kuru üzümün faydaları 0:00 / 0:00

Kuru üzüm her evde bulunan bir besin olmasına rağmen faydaları herkes tarafından ayrıntılı bir şekilde bilinmez. Kuru üzüm sayesinde pek çok hastalıktan kurtulmak bile mümkündür. Düzenli kuru üzüm tüketildiğinde beden pek çok hastalığa karşın korunmuş olur. Çok şekerli bulunup bazı kişiler tarafından dikkatli tüketilmesi tavsiye edilmesine rağmen içeriğinde doğal şeker bulunduğu için aşırı tüketilmezse denildiği gibi bir zararı bulunmaz. Bu içeriğimizde sizler için her gün 1 avuç kuru üzümün faydaları ile ilgili merak edilen her şeyi bir araya getirdik. Bu kapsamda kuru üzüm neye iyi gelir, faydaları ve zararları neler? Gibi detaylar ekledik. İşte her gün 1 avuç kuru üzümün faydaları ile ilgili merak edilenler…

Kuru Üzüm Faydaları

Kuru üzüm faydaları saymakla bitmez. Kuru üzüm faydaları arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Kuru üzüm düzenli tüketildiğinde bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

Düzenli kuru üzüm tüketen kişilerin kemikleri kuvvetli olur.

Kuru üzüm tüketimi sindirim sisteminin doğru ve olması gerektiği şekilde çalışmasını sağlar.

Kuru üzüm her gün 1 avuç tüketilirse tokluk hissini arttırır.

Düzenli kuru üzüm tüketen kişilerin kolesterol seviyeleri düzenlenir.

Kuru üzüm tüketimi depresyon ve yorgunluğu azaltarak kişinin enerjisini yükseltir.

Kuru üzüm romatizma ve romatizmayla ilgili bütün hastalıklara karşı vücudu korur.

Kuru Üzüm Zararları

Faydaları saymakla bitmeyen kuru üzümün aşırı tüketildiğinde bazı zararları ortaya çıkabilir. Kuru üzüm zararları arasında en fazla öne çıkanı aşırı tüketildiğinde kilo alınmasına yol açabildiğidir. Bazı kişilerde fazla kuru üzüm tüketimi pestisit sorununa neden olabilmektedir. Kuru üzüm lif açısından zengin bir besin olduğundan aşırı tüketildiğinde mide krampları, şişkinlik ve gaza yol açabilir.

Kuru Üzüm Kilo Aldırır Mı?

Herkesin çok sevdiği kuru üzüm kilo aldırır mı diye tedirgin olanlar olabilir. Ancak tersine kuru üzün kilo aldırmaz tersine kilo vermeye destek verir. Çünkü kuru üzüm lifli bir besin olduğundan kişiye tok tutar ve fazla yemesini engeller.

Kuru Üzümün Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Kuru üzümün faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da önemle üzerinde durulan bir konudur. Saraçoğlu antioksidan deposu olan kuru üzümün çok faydalı besinlerden biri olduğunu vurgulamaktadır.

Gebelikte Kuru Üzüm Faydalı Mı?

Her yaş ve dönemde kuru üzüm kişi için faydalıdır. Örneğin gebelikte kuru üzün faydalı bir besindir ve anne adayının kansızlık, halsizlik, depresyon ve yorgunluk gibi sorunlarla baş etmesine destek verir. Ayrıca hamile kişi kuru üzüm sayesinde bu dönemde oluşabilecek olan kabızlık sorunundan kurtulabilir.

Kuru Üzümün Neye Faydası Var?

Faydaları saymakla bitmeyen kuru üzümün neye faydası var diye merak edenler için sıraladık;

Kuru üzüm kemiklere faydalıdır.

Bağışıklık sistemine faydalı olan kuru üzüm uzun süre tok hissettirir.

Kuru üzün sindirim sistemine faydalıdır.

Depresyon ve yorgunlukla savaşan kuru üzün enerji seviyesini yükseltir.

Günde Kaç Kuru Üzüm Yenmeli?

Kuru üzümün faydalı olduğunu duyanlar günde kaç kuru üzüm yenmeli diye düşünürler. Günde bir avuç kuru üzüm yemek yeterli ve faydalıdır.