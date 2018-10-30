İstanbul Beşiktaş'ta bir evin 5. katından düşen ve uzun süre komada kaldıktan sonra hayata tutunan Bilgi Üniversitesi öğrencisi Alexandra Sabuncu'nun (21) tedavisi Küba'da devam ediyor. Doktorların yüzde 20 yaşama şansı vermesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Sabuncu sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Bu acılara katlanmak için savaşçı olmak zorunda kaldım. Şimdi tekrar yürümek, öğrenci olmak ve kariyer yapmak istiyorum" dedi.

YÜZDE 20 YAŞAMA ŞANSIM VARDI

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre üniversite öğrencisi Alexandra Sabuncu'nun ölümden döndüğü kaza Etiler'de 14 Temmuz'da meydana geldi. Arkadaşları ile eğlenen genç kız, gecenin ilerleyen saatlerinde Beşiktaş Adnan Saygun Caddesi'nde lüks bir sitede bulunan eve geldi. Sabuncu henüz bilinmeyen bir nedenle 5'inci kattaki evin balkonundan yere düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve öldüğüne dair haberler dahi çıkan Sabuncu günlerce komada kaldıktan sonra hayata tutundu.

BACAKLARI, KOLU VE BELİ KIRILDI

Bacaklarında, kollarında ve belinde ciddi kırıklar oluşan Sabuncu tedavi için Küba'ya gitti. Alexandra Sabuncu önceki günlerde sosyal medya üzerinden başına gelenleri anlatan bir paylaşımda bulundu. "Yaşama şansım yüzde 20 demişlerdi, ailem hep yanımda oldu ve şu anda Küba'da bir tesiste tedavi oluyorum" diye yazan Sabuncu şu açıklamalarda bulundu: "İstanbul'da 17 metre yükseklikteki balkondan düştüm. Ailem, hayatta kalmak için yüzde 20 şansım olduğu bilgisine rağmen benim tarafımda durdu. Hayatta kaldım. Komadan uyandıktan sonra ameliyatlar ve yorucu tedaviler başladı. Ameliyatlar baştan ayağa uzanıyordu. Temmuzdan bu yana, yaşayabilmek için savaşacak bir savaşçı olmak zorunda kaldım. Hayatımdaki bu kavga, halam, büyükannem ve büyükbabamla ve bana koşulsuz sevgiyle destek veren bazı özel dostlara uzanıyor. Bu süreç, yaşlı büyükannem ve büyükbabalarımı maddi olarak da zorladı ancak ileride iyileşmek için uzun bir yolumuz var. Yaşadığım fiziksel travmaya ek olarak, duygusal travma daha da kötüdür. Son 4 ay, her gün bir savaş" ifadelerini paylaştı.

"LÜTFEN YARDIM EDİN"

Son olarak Küba'da bir tesiste olduğunu aktaran Sabuncu; "Tekrar yürümek istiyorum. Ben öğrenci olmak istiyorum. Bir kariyer sahibi olmak istiyorum. Bu tesisin yardımıyla ve uzmanlık ve desteğiyle bir şansım var. Lütfen bu tedaviye devam etmeme yardımcı olmayı düşünün" dedi.

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