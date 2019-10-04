HER YERDE SEN 16.BÖLÜM FRAGMANLARI

Selin’in kaybetme korkusu onunla konuşmak isteyen Demir’i zor durumda bırakır.Bugünü yaşamak isteyen Selin ve Demir evlerinde başbaşa bir haftasonu geçirmeyi planlar. Ancak onları çeşitli sürprizler beklemektedir. Merve Antalya’dan morali bozuk dönünce arkadaşları terapist Bünyamin’i devreye sokar. Eylül ve Demir arasındaki gerilim doruk noktasına çıkarken Selin ikisinin arasında kalacaktır.

HER YERDE SEN 15.BÖLÜM ÖZET

Eylül’ün beklenmedik gelişiyle sarsılan Demir geçmişiyle yüz yüze kalır ve Eylül ile hesaplaşırken bu durumun Selin’le ilişkisine yansımasına engel olmaya çalışır. Demir’in sıkıntısını gören Selin farklı bir öneriyle gelir. Şirkette ise Eylül’ün gelişi merak uyandırırken olumlu gelişmelere neden olur. Bünyamin’in radarına yakalanan İbo verilen ödevi yapabilmek için Demir’den yardım ister. Burak ise Eylül’e dostluk gösterirken Selin’e dürüst davranmayı seçecektir.