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Kilo alımıyla ilişkili diğer temel koşullar şunlardır: Diyabet Bazı böbrek hastalıkları Uyku apnesi (uyku sırasında nefes almanın durması) Tiroit problemleri. İlaç yan etkileri Bazı ilaçları düzenli olarak almak kilo alımına neden olabilir. Prednizon gibi bazı ilaçlar sıvı tutmanıza ve kilonuzu artırmanıza neden olabilir. Ve birçok ilaç, iştahı düzenleyen beyin kimyasallarını etkiler, bu da sizi normalden daha acıktırabilir, böylece daha fazla yiyebilir ve kilo alabilirsiniz.

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Diğer potansiyel nedenler Kilo alımının bazı potansiyel nedenleri henüz tam olarak anlaşılamamıştır ve şu anda araştırılmaktadır. Bir olasılık gece geç saatlerde yemek yemektir. 2022'de Harvard'da yapılan bir araştırma da dahil olmak üzere bazı kanıtlar, gece geç saatte yemek yemenin bizi gündüzleri daha aç hale getirebileceğini, metabolizmayı yavaşlatabileceğini ve vücut yağını artırabileceğini öne sürüyor. Kilo alımında şüphelenilen diğer bir faktör de bağırsaklarınızda yaşayan mikrop popülasyonudur (bunların genlerine mikrobiyom denir). Önemli kanıtlar bağırsak mikroplarının iştahı, metabolizmayı, kan şekerini ve yağ depolamayı etkileyebileceğini gösteriyor. En güçlü destek hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalardan geliyor. İnsanlarda ise kanıtlar daha az açıktır.