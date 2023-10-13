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Uykusuzluk kabusunuz olmasın! Ayak parmaklarınıza bunu yaptığınızda anında uykuya dalacaksınız Yatakta uzanıyorsunuz, tavana bakıyorsunuz ve her an bir uyku dalgasının gelmesini umutla bekliyorsunuz. Bir süredir o tavana bakıyorsanız, yakın zamanda yapılan bir WebMD anketinde uykuya dalmanın yarım saatten fazla sürdüğünü bildiren katılımcıların yüzde 43'üyle iyi bir aynı dertten mustaripsiniz demektir. Yapılan araştırma sonucunda 2.000 katılımcıdan ortalama uyku gecikme süresinin 29,8 dakika olduğu belirlendi. Habertürk Giriş: 13.10.2023 - 08:48 Güncelleme: 13.10.2023 - 08:48 facebook

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Uzmanlar sağlıklı bir uyku gecikme süresinin yaklaşık 20 dakika olduğunu söylüyor. Peki bu kadar çok insanı yatma saatinden önce ayakta tutan şey nedir? Uyku bozuklukları, obezite, sık tuvalete çıkma, fiziksel ağrı, endişe ve kabuslar anket katılımcılarının belirttiği sayısız nedenden sadece birkaçıydı.

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Uyku eksikliğinin sağlığımız üzerinde hem kısa vadeli hem de uzun vadeli etkileri olabilir. Gecede yedi saatten az uyuyanlar diyabet, kalp hastalığı, felç veya zihinsel sağlık bozuklukları gibi bazı sağlık sorunlarına yakalanmaya daha yatkın olabilir.