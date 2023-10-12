Bir türlü dikkatinizi veremiyor musunuz? İşte dikkat sürenizi artıracak hızlı ipuçları

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Bu azalan dikkat süresine yanıt olarak birçok medya yayını, içeriklerini kısıtlamak zorunda kalıyor. Aslında yazar ve editör Jill Ebstein, Orlando Sentinel aracılığıyla okuyucuların genellikle dört dakikalık okuma süresine sahip bir makale üzerinde iki dakika 46 saniyeden fazla zaman harcamadığını belirtiyor. Dikkatsizliğin toplumumuzda bu kadar yaygın olduğu bir ortamda, günlük yaşamlarımızda mevcut kalmamıza yardımcı olmak için dikkat aralığımızı nasıl artırabiliriz?

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EVDE VE İŞTE DİKKAT NASIL KORUNUR? "Çalıntı Odak" kitabının çok satan yazarı Johann Hari'ye göre dikkat süremizi uzatmak için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri çoklu görevleri azaltmaktır. Hari, mindbodygreen'e dikkatimizi görevler arasında kaydırırken tam odaklanmış duruma dönmenin ortalama 23 dakika sürdüğünü açıklıyor. Teknolojinin özellikle dikkat dağıtıcı olması nedeniyle Hari, odaklanmayı sürdürmek için metin yanıtlarını geciktirerek, web sitesi engelleme uygulamalarını kullanarak ve hatta telefonunuzu evdeki kilitli bir kutuya yerleştirerek internet ve telefon kullanımını kısıtlamanızı öneriyor.