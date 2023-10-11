Bu 5 kişilik tipleri stresle başa çıkmada en iyisi! Siz hangi tip özellik taşıyorsunuz?
Yakın zamanda yapılan bir meta-analiz, 5 kişilik özelliğiyle bağlantılı daha düşük stres düzeyleri buldu. Peki, hangi kişilik tipleri stresle başa çıkmada en iyisidir?
Strese verilen tepkiler bireysel özelliklere bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Dışadönüklük ve açıklık gibi belirli kişilik özellikleri strese karşı tampon oluşturabilir. Etkili stres yönetimi teknikleri, kişilik tipine bakılmaksızın faydalı olabilir.
İnsanlar stresli olaylara neden bu kadar farklı tepkiler veriyor? Yakın zamanda yapılan bir araştırma bazı ipuçları sağladı. Araştırma ekibi, en tutarlı sonuçları bulmak için 250 çalışmanın sonuçlarını birleştirerek kişilik ve stres arasındaki ilişkiyi inceledi.
Aşağıdaki beş kişilik özelliğinden ("büyük 5" olarak bilinir) daha yüksek düzeyde olan kişiler, nesnel olarak stresli deneyimlere maruz kaldıklarında bile daha az stres bildirdiler.
Dışadönüklük
Dışadönüklükte daha yüksek puan alan kişiler, sosyal etkileşimleri oldukça ödüllendirici bulma ve daha fazla sosyal aktiviteye katılma eğilimindedir. Araştırmanın yazarları, daha dışa dönük bireylerin daha fazla sosyal desteğe sahip olduğunu ve bunun da stresli deneyimleri tamponlayabildiğini öne sürdü.
Araştırmacılar ayrıca dışadönüklüğü yüksek kişilerin stresin olumlu yönlerine odaklanma olasılığının daha yüksek olduğunu da belirtti. Örneğin, taşınan biri, yeni mahallesindeki güzel restoranlara ve mağazalara, taşınmanın getirdiği zorluklardan daha fazla dikkat edebilir. Arkadaşımın, saldırının tehlikesi ve şiddeti yerine, soyguncu olabilecek kişilerle savaştığı gerçeğine odaklanıp odaklanmadığını merak etmeliyim.
Duygusal stabilite
Daha düşük düzeyde olumsuz duyguya sahip olanların daha az stres yaşaması şaşırtıcı değildir; tersine, "nevrotiklik" (Big-5 kişilik özelliklerinden biri) açısından daha yüksek olanların yüksek stres düzeyleri bildirme olasılıkları daha yüksektir.
Luo ve ortak yazarlar, daha düşük stresin hem algıdan hem de nesnel deneyimlerden gelebileceğini öne sürdüler; Duygusal istikrarı yüksek olanlar, durumların daha az stresli olduğunu düşünürler ve aynı zamanda stresli durumlara düşme olasılıkları da daha azdır. Ayrıca sempatik sinir sisteminin (“savaş ya da kaç” tepkisi olarak adlandırılan) duygusal istikrarı yüksek olanlarda daha az tepkisel olduğuna dair kanıtlar da mevcut.
Dürüstlük
Vicdanlı kişiler ileriyi planlama eğilimindedirler, bu da stresli durumların ortaya çıkmasını önleyerek stresi en aza indirebilir. Risk almaktan kaçınmaları ve sağlıklarına dikkat etmeleri muhtemeldir, bu da stresi uzak tutar.
Açıklık
Açıklık düzeyi yüksek bireyler meraklı, yaratıcı ve (etiketin de belirttiği gibi) çok çeşitli deneyimlere açık olma eğilimindedir. Ayrıca durumları daha düşük açıklık seviyesine sahip olanlarla karşılaştırıldığında daha az stresli görüyorlar ve sinir sistemleri strese daha az tepki veriyor olabilir.
Uyumluluk
Son derece uyumlu bireylerle anlaşmak kolaydır, bu da kişilerarası stresi en aza indirir ve güçlü sosyal bağlantılar için fırsatlar yaratır. Sonuç olarak, daha az stresli deneyim yaşarlar ve stres etkenleriyle karşılaştıklarında kendilerine daha fazla destek sunulur.