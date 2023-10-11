Sürekli kavga etmekten bıktınız mı? Çiftlerin tekrarlayan tartışmalardan kurtulması için altın niteliğinde tüyolar
Bir tartışma sırasında empati kurmayı öğrenmek ilişkinizi kurtarabilir. Sürekli olarak tekrarlanan anlaşmazlıklar ruh halinizi bozabilir. Bu durumdan kurtulmak ise mümkün. Uzmanlar çiftlerin kavga etmesini engellemek için altın niteliğinde tavsiyeler veriyor.
Siz ve eşiniz daha mutlu zamanlara geri dönme konusunda çaresizsiniz. Belki partnerinizi mutlu etmek için neler yapabileceğinize odaklanırsınız. Onlara seveceklerini düşündüğünüz bir hediye alırsınız. Gevşediğin işleri yapıyorsun. Onların olmanı istedikleri her şey olmaya çalışıyorsun… ya da onların senin istediğin gibi olmalarını sağlıyorsun. Ne yazık ki, bu alanlarda ilerleme kaydettiğinizde ve işler bir süreliğine daha iyi görünse bile, tartışmalar ve gerilimler her zaman geri döner. Çıldırtıcı ve cesaret kırıcı!
Bilmeniz gereken şey, bu sorunların mutlaka kaçınılmaz olmadığıdır. İlerleme eksikliğinizi anlamanın bir yolu var ve sevgi dolu bir ilişkiye geri dönme konusunda gerçek bir umut var.
Anlaşmazlıklar sırasında partnerinizle empati kurmayı öğrenmek, sağlıklı bir ilişki için çok önemlidir.
Bir ilişkiyi geliştirmek için haklı olmaktan çok sevginize bağlı kalmalısınız.
Duygusal yakınlığı beslemek için her bir partnerin diğeri tarafından önemsendiğini hissetmesi önemlidir.
AŞKINIZA YENİDEN ODAKLANIN
Eğer ikiniz de gerçekten ilişkinizi geliştirmeye çalışıyorsanız, büyük ihtimalle kendinizi sıkışmış hissediyorsunuzdur; belki birbirinize duyduğunuz sevgiyle bağınızı bile kaybetmişsinizdir. Evet, partnerinizi hâlâ seviyor olabilirsiniz. Peki onların deneyimlerini gerçekten biliyor ve bunlara katılıyor musunuz? Dünyayı onların gözlerinden görebilir, onların duygularıyla anlayabilir misiniz?
Nasıl davrandıklarına dair bakış açınız acı çekmenize neden olsa bile, onlara karşı empati duyuyor ve şefkat duyuyor musunuz? Değilse, o zaman temel sorunu buldunuz. Elbette belirli bir durumda sevgi dolu bir yanıtı hak etmeyebilirler. Bu iyi. Kızgın olun, içine kapanın ya da size uygun gelen başka bir şey yapın. Ancak ilişkiye devam etmek istiyorsanız, öyle bir an gelir ki, ona şefkatli bir şekilde geri adım atmanız gerekir.
Duygusal yakınlığı beslemek ve ilişkinizi iyileştirmek için ikinizin de diğeriniz tarafından önemsendiğini hissetmeniz çok önemlidir. Bu oldukça açık görünebilir, ancak çiftler genellikle ilk önce seslerinin duyulmasını talep ettikleri için birbirleriyle kavga ederler.
Bu çıkmazdan kurtulmanın tek yolu, bir kişinin şikayetlerini bir kenara bırakıp partnerinin yanında yer almasıdır. Bu, " Evet, ama ..." diye yanıt vermemek anlamına gelir. Bir partner kendisiyle ilgilenildiğini hissettiğinde, umarım savunmasını azaltabilir ve diğerinin deneyimini dinlemeye daha açık olabilir.
SEVGİNİZİ OLUMLU YÖNLERE DİKKAT EDEREK BESLEYİN
Daha da önemlisi, birbirimizi yatıştırmak uzun vadeli bir çözüm değildir. Çatıştığınız önemli konulardan kaçınmak da değildir. Ortakların kaçınılmaz olarak çatışma noktaları olabilecek farklılıkları vardır.
Ancak genellikle birbirlerinde buldukları olumlu yönlere odaklandıklarında ilişkilerinin sevgi dolu temelini güçlendirirler. Doğal olarak hataları daha affedici hale gelirler ve farklılıklar daha az tehdit edici hale gelir.
Eşlerin birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyı akıllarının merkezinde tutmaları da daha kolay olur. Bu bakış açısı, problem çözmek için birlikte çalışırken takım arkadaşı olarak kalmalarına olanak tanır. Sevgi ve saygıyla, partnerler bir ilişkinin kaçınılmaz çalkantılı sularında yol alırken bile kendilerini bağlı ve yakın hissetmeye devam edebilirler.
Kaynak: Psychology Today