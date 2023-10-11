Sürekli kavga etmekten bıktınız mı? Çiftlerin tekrarlayan tartışmalardan kurtulması için altın niteliğinde tüyolar

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Siz ve eşiniz daha mutlu zamanlara geri dönme konusunda çaresizsiniz. Belki partnerinizi mutlu etmek için neler yapabileceğinize odaklanırsınız. Onlara seveceklerini düşündüğünüz bir hediye alırsınız. Gevşediğin işleri yapıyorsun. Onların olmanı istedikleri her şey olmaya çalışıyorsun… ya da onların senin istediğin gibi olmalarını sağlıyorsun. Ne yazık ki, bu alanlarda ilerleme kaydettiğinizde ve işler bir süreliğine daha iyi görünse bile, tartışmalar ve gerilimler her zaman geri döner. Çıldırtıcı ve cesaret kırıcı!