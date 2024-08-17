Göz kapağımız neden seğirir? Neden kaynaklanır?
Hepimizin zaman zaman başına gelen olaylardan biridir. Göz kapağı seğirmesi gerçekleştiği zaman bizi korkutmaz, aksine şaşırtır ve etrafımızdaki insanlara gösteririz. Göz seğirmesini çok ciddiye almayız fakat neden olduğunu da bilmeyiz. İşte göz kapağı seğirmesinin nedenleri...
Gün içerisinde yorgunluktan, stresten veya dengesiz beslenmekten göz kapağımızın seğirdiğini düşünürüz. Hatta vücudumuzun başka bölgelerinde de meydana geldiğini fark ederiz. Bu seğirmeler ve kasılmalar neden kaynaklanır? Detaylar haberimizde...
SADECE GÖZLERDE OLUŞMAZ
Kimi zaman göz kapağımızın, kimi zaman bacağımızın üzerinde küçücük bir alanın bazen çok hafif kasıldığını hissederiz.
Hatta böyle durumlarda genellikle yanımızdaki kişiye “gözüm seğiriyor, bak pıt pıt atıyor görüyor musun?” diyerek bu hareketi onaylatırız.
FASİKÜLASYON NEDİR?
Bu türden gözle görülür, küçük kasılmalar fasikülasyon olarak adlandırılır. Fasikülasyon, deri altındaki fasikül adı verilen kas liflerinin rastgele kasılıp gevşemesi sonucu beliren, o sırada derinin söz konusu bölgesinin hafifçe hareket etmesine neden olan hareketlerdir.
Kas liflerinin istemsiz hareketi, omurilikteki alt motor sinir hücrelerinden birinin ani iritasyonu sonucunda oluşur. Bu sinir hücreleri, belli bir kas bölümünü bütün olarak kontrol ettiklerinden, tüm lifler tek seferde kasılır.
KASILMA VE SEĞİRMELER NEDEN KAYNAKLANIR?
Fasikülasyonlar herhangi bir tehlike oluşturmadığından, bu konuda yapılmış ayrıntılı bir bilimsel çalışma yoktur.