Hercai, 9. son bölümü ile geçtiğimiz hafta Cuma akşamı ATV ekranlarına geldi. Hercai 9. son bölümünün ardından dizinin sevenleri, 10. yeni bölüm fragmanını araştırıyor. İşte, Hercai 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

HERCAİ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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HERCAİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Reyyan yoksa Miran'da yok!

Reyyan yaşadıklarından uzaklaşabilmek ve doğru kararı verebilmek için Melike'nin köyüne gider ama Miran, Reyyan'ı orada da bulur. İkili bir kere daha hesaplaşırken Miran, Reyyan'ı yeniden kendine güvenmesi için ikna etmeye çalışmaktadır. Reyyan'ın gidişiyle yıkılan Azat'ın hemen pes etmeye niyeti yoktur.

Reyyan'ın söylediklerini kabul edemeyen ve kendi kulaklarımla duymadan inanmam diyen Azat harekete geçer. Diğer yandan düşmanla iş çevirirken babasına yakalanan Yaren'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Kızının yaptıklarını öğrenen ve daha fazla sabrı kalmayan Cihan gemileri yakmaya karar verir.