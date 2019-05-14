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Hercai 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Miran, Gönül'ü boşuyor! Hercai son bölüm özeti

Hercai dizisi, geçtiğimiz Cuma akşamı sevenleri ile ATV ekranlarında buluştu. Hercai 9. son bölümünde; Reyyan'ın gidişiyle yıkılan Azat'ın hemen pes etmeye niyeti yoktu. Reyyan'ın söylediklerini kabul edemeyen ve kendi kulaklarımla duymadan inanmam diyen Azat harekete geçti. İşte, Hercai 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

Hercai

Hercai, 9. son bölümü ile Cuma akşamları ATV ekranlarına geldi. 9. son bölümünün ardından Hercai dizisinin sevenleri, 10. yeni bölüm fragmanını araştırıyorlar. İşte, Hercai 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

HERCAİ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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HERCAİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Reyyan yoksa Miran'da yok!
Reyyan yaşadıklarından uzaklaşabilmek ve doğru kararı verebilmek için Melike'nin köyüne gider ama Miran, Reyyan'ı orada da bulur. İkili bir kere daha hesaplaşırken Miran, Reyyan'ı yeniden kendine güvenmesi için ikna etmeye çalışmaktadır. Reyyan'ın gidişiyle yıkılan Azat'ın hemen pes etmeye niyeti yoktur. Reyyan'ın söylediklerini kabul edemeyen ve kendi kulaklarımla duymadan inanmam diyen Azat harekete geçer. Diğer yandan düşmanla iş çevirirken babasına yakalanan Yaren'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Kızının yaptıklarını öğrenen ve daha fazla sabrı kalmayan Cihan gemileri yakmaya karar verir.

 

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