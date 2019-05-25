Hercai'nin 12. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Hercai'de yine peş peşe yaşanan gelişmelerle heyecanlı anlar yaşandı. Reyyan'ı ikna etmek isteyen Miran'ın gözü karardı ve onu kaçırdı. Miran'ın bu hamlesine Azat ve Hazar kayıtsız kalmadı ve Gönül'ü kaçırdılar. Peki Gönül'ü geri almak için Aslanbey'ler ne yapacak? Bu sırada Miran, Reyyan'ı ikna etmek için ondan 1 gün istedi. Peki Reyyan o 1 günü Miran'a verecek mi? Hercai 11. son bölüm özeti ve 12. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

HERCAİ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai'nin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Ancak henüz yayıncı kuruluş dizinin yeni bölüm fragmanını yayınlamadı. Hercai 12. yeni bölümü yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

HERCAİ 11. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Herkes ikinci bir şansı hak eder..."

Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister. Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır.

Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur. Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.