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Hercai 11. yeni bölüm 2. fragman: Miran, Reyyan'ı ikna edebilecek mi?

Hercai 11. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı. Hercai'de Miran bir şekilde Reyyan'ı ikna etmenin peşindeyken, Azat'ın Gönül'ü kaçırması Miran'ı ve Aslanbeyler'i zora sokacak. Peki Reyyan Miran'a inanacak mı? İşte Hercai 11. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar

Hercai

Hercai'de sular durulmuyor. Miran Reyyan'a karşı hissettiği aşk için herkesi ve her şeyi karşısına almaya hazır. Miran, Reyyan'ı bir şekilde ikna etmeye çalışırken, Şadoğlular da boş durmuyor. Azat'ın Gönül'ü kaçırmasıyla Reyyan'ı bir an önce eve getirmesi için Aslanbeyler'e baskı yapmaya çalışıyor. Hercai'nin yeni bölümüne dair detaylar haberimizde.

HERCAİ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Herkes ikinci bir şansı hak eder!"

Miran, Reyyan’dan vazgeçecek mi?

HERCAİ 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Miran, Reyyan’ı istiyor!

Azize Aslanbey'in, Şadoğlu konağını almak için yaptığı hamle sonrası Miran'ın düşmanlığı bitireceğim karşılığında sadece Reyyan'ı istiyorum, teklifiyle Nasuh Ağa'nın karşısına geçmiştir. Miran ve Nasuh arasındaki restleşmenin sonucu bir kere daha iki konak arasındaki dengelerin değişmesine neden olacak mı? Reyyan, Miran'ın teklifine nasıl karşılık verecek?

Diğer yandan Miran'ın avuçlarından kayıp gitmesini istemeyen Gönül'ün planları gün yüzüne çıkar. Olanlara daha fazla seyirci kalamayan Miran boşanma kararı alır. Bu durum Aslanbey konağında ikinci bir depreme neden olur. Bu sefer Miran'ın kesin kararlı olduğunu gören Gönül her şeyin bittiğini düşünürken, Azize ve Sultan'ın bu duruma karşı hamlesi nasıl olacak?

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