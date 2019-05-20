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Hercai 11. yeni bölüm fragmanı: Azat, Gönül'ü kaçırıyor! Hercai 10. son bölüm

Hercai 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai yeni bölüm fragmanında Azat, Gönül'ü kaçırıyor ve Aslanbey ile Şadoğlu konakları arasında büyük kriz çıkıyor. Mira, Reyyan'a ondan vazgeçmeyeceğini her defasında söylüyor. İşte Hercai 11. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

Hercai

Hercai 10. son bölümde Miran, Rayyan'ı istiyor. Azize Aslanbey'in, Şadoğlu konağını almak için yaptığı hamle sonrası Miran'ın düşmanlığı bitireceğim karşılığında sadece Reyyan'ı istiyorum, teklifiyle Nasuh Ağa'nın karşısına geçmiştir. İşte Hercai 11. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

HERCAİ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Miran, Reyyan’ı istiyor!

Azize Aslanbey'in, Şadoğlu konağını almak için yaptığı hamle sonrası Miran'ın düşmanlığı bitireceğim karşılığında sadece Reyyan'ı istiyorum, teklifiyle Nasuh Ağa'nın karşısına geçmiştir. Miran ve Nasuh arasındaki restleşmenin sonucu bir kere daha iki konak arasındaki dengelerin değişmesine neden olacak mı?

Reyyan, Miran'ın teklifine nasıl karşılık verecek? Diğer yandan Miran'ın avuçlarından kayıp gitmesini istemeyen Gönül'ün planları gün yüzüne çıkar. Olanlara daha fazla seyirci kalamayan Miran boşanma kararı alır. Bu durum Aslanbey konağında ikinci bir depreme neden olur.

Bu sefer Miran'ın kesin kararlı olduğunu gören Gönül her şeyin bittiğini düşünürken, Azize ve Sultan'ın bu duruma karşı hamlesi nasıl olacak?

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