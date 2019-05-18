Hercai yeni bölüm fragmanı dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Hercai yeni bölümüne dair detaylar ve son bölüm özeti...

HERCAİ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

HERCAİ 10. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran, Reyyan’ı istiyor!

Azize Aslanbey'in, Şadoğlu konağını almak için yaptığı hamle sonrası Miran'ın düşmanlığı bitireceğim karşılığında sadece Reyyan'ı istiyorum, teklifiyle Nasuh Ağa'nın karşısına geçmiştir. Miran ve Nasuh arasındaki restleşmenin sonucu bir kere daha iki konak arasındaki dengelerin değişmesine neden olacak mı?

Reyyan, Miran'ın teklifine nasıl karşılık verecek? Diğer yandan Miran'ın avuçlarından kayıp gitmesini istemeyen Gönül'ün planları gün yüzüne çıkar. Olanlara daha fazla seyirci kalamayan Miran boşanma kararı alır. Bu durum Aslanbey konağında ikinci bir depreme neden olur.

Bu sefer Miran'ın kesin kararlı olduğunu gören Gönül her şeyin bittiğini düşünürken, Azize ve Sultan'ın bu duruma karşı hamlesi nasıl olacak?