Merakla beklenen Hercai 12. yeni son bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai yeni bölüm fragmanında yine izleyenleri heyecanlandıran sahneler yer alıyor. Miran Reyyan'a, "24 saatten sonra eğer gidicem dersen bir daha karşına çıkmayacağım" diyor. Miran, Hazar Bey'e karşı gelip, "Reyyan'ı kimse vermiyorum. Benden anamı aldın, Reyyan'ı sana vermem" diyor. Öte yandan Miran'ı kaybetme acısını yaşayan Gönül, Azad'ı vuruyor. Hercai sezon finali ile 31 Mayıs Cuma akşamı saat 20.30'da ATV ekranlarında yayınlanacak.

HERCAİ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hercai 12. bölüm fragmanı sezon finali yayınlandı. İzlemek için aşağıda bulunan butona tıklayabilirsiniz.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister. Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır. Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur. Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.