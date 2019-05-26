Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hercai 12. yeni bölüm fragmanı: Miran Reyyan'ı bırakmıyor, Azad vuruluyor! Hercai sezon finali son bölüm

Hercai 12. yeni bölüm fragmanı izleyicisi ile buluştu. ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Hercai'nin yeni bölümünde, Miran ile Reyyan arasında yeniden bir birleşme oluyor. Miran Reyyan'ı kimseye bırakmayacağını söylüyor. Öte yandan Gönül, Azad'ı vuruyor. İşte Hercai 12. bölüm fragmanı sezon finali...

Hercai

Merakla beklenen Hercai 12. yeni son bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai yeni bölüm fragmanında yine izleyenleri heyecanlandıran sahneler yer alıyor. Miran Reyyan'a, "24 saatten sonra eğer gidicem dersen bir daha karşına çıkmayacağım" diyor. Miran, Hazar Bey'e karşı gelip, "Reyyan'ı kimse vermiyorum. Benden anamı aldın, Reyyan'ı sana vermem" diyor. Öte yandan Miran'ı kaybetme acısını yaşayan Gönül, Azad'ı vuruyor. Hercai sezon finali ile 31 Mayıs Cuma akşamı saat 20.30'da ATV ekranlarında yayınlanacak.

HERCAİ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hercai 12. bölüm fragmanı sezon finali yayınlandı. İzlemek için aşağıda bulunan butona tıklayabilirsiniz.

 

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister. Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır. Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur. Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zengin ve Yoksul neden bitti? Zengin ve Yoksul son bölüm
TELEVİZYONZengin ve Yoksul neden bitti?
Çukur Sezon Finali Gala Gecesi fragmanı: "Çukur'da Umut Var" Çukur 66. bölüm izle
TELEVİZYONSezon finali gala gecesi SHOW TV'de
Bir Aile Hikayesi 12. sezon finali bölümü: Şakir öldü mü? Bir Aile Hikayesi'nden yürek burkan son bölüm
TELEVİZYONYürek burkan sezon finali
Survivor toplu oylama başladı! 25 Mayıs Surviyor 2019 - Yıldızlar oyununu kim kazandı?
TELEVİZYONSurvivor toplu oylama başladı!
Çukur sezon finali bölümü 2. fragmanı: “Çatapat başlasın!” Çukur 66. son bölüm izle
TELEVİZYON“Çatapat başlasın!”
Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında? Survivor'aa Nagihan Karadere geliyor
TELEVİZYONNagihan Karadere kimdir?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Survivor Hakan Hatipoğlu kaç yaşında, nerelidir?
TELEVİZYONHakan Hatipoğlu kimdir?
Damla Can kimdir? Survivor Damla Can kaç yaşında, mesleği nedir?
TELEVİZYONDamla Can kimdir?
Çağan Atakan Arslan kimdir? Sruvivor Atakan kaç yaşında, mesleği nedir?
TELEVİZYONÇağan Atakan Arslan kimdir?
Survivor Hikmet'in durumu belli oldu: Devam edebilecek mi? Hikmet Tuğsuz kimdir? Kaç yaşında, nereli?
TELEVİZYONHikmet Survivor'a devam edemiyor!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X