Hercai 21. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Hercai'de Hazar ölecek mi? sorusu kadar merak edilen bir diğer soru, Hazar'ı Miran mı vurdu? Dizinin bu akşamki bölümünde Miran, Reyyan'ı Hazar'ı vurmadığına ikna etti. Ancak Şadoğlu ailesi ısrarla Miran'ın Hazar'ı vurduğuna inanıyor. Reyyan'ın Miran'a inanmasının faturası da annesi tarafından evlatlıktan reddedilmek olarak kesildi. Hercai 20. son bölüm özeti ve 21. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

HERCAİ 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 21. yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. Hercai'nin yeni bölümünden detaylar gelir gelmez ayrıntılar haberlerimizde olacak.

HERCAİ 20. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ailesi ve aşkı arasında kalan Reyyan!

Masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan'la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Reyyan avluda hareketsiz yatan babasının başında Miran'ı gördüğünde büyük bir şok geçirir. Bugüne kadar Miran'ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan ve babasının masum olduğunu savunan Reyyan'ın olaylar karşısında Miran'a olan güveni büyük bir sınavdan geçecektir. Hazar'a karşı öfkesini her fırsatta dile getiren Miran, Hazar'ın düşmesiyle bütün şüpheleri üstüne çeker. Miran ve Reyyan'ın aşkları en büyük sınavını verirken, acaba 27 yıllık acı ve öfkenin sonucunda Hazar Şadoğlu'nun hayatına kast eden kişi gerçekten Miran Aslanbey midir? Yoksa her geçen gün gittikçe kuvvetlenerek büyüyen bu masalsı aşkın sonsuza kadar yarım kalmasını isteyen başka birisi midir?