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Hercai 23. yeni bölüm fragmanı: Ortalığı karıştıran mektup! Hercai 22. son bölüm

Hercai 23. yeni bölüm fragmanı, dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümün ardından yayınlandı. Hercai'de Hazar'ın kendine gelip kendisini yaralayanın Miran olduğunu söylemesi, Miran ile Reyyan aşkını bir başka sınava soktu. Ancak Miran'ın Hazar'ın oğlu olduğu gerçeği gün yüzüne çıkmak üzere. Her şeyin sil baştan yaşanmasına neden olacak gerçek, ise elden ele dolaşan bir mektupta yazıyor. İşte Hercai 22. son bölüm özeti ve 23. yeni bölüm fragmanı

Hercai

Hercai 22. son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Hercai'de Miran'ın Hazar'ın oğlu olduğu gerçeği elden ele dolaşan bir mektupta yazıyor. Peki bu gerçek ortaya çıkacak mı? Hercai 23. yeni bölüm fragmanı ve 22. son bölüm özeti haberimizde.

HERCAİ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Hazar Şadoğlu'nun nasıl bir yalancı olduğu çıkacak ortaya!

HERCAİ 22. SON BÖLÜM ÖZETİ

Zehra gerçekleri öğreniyor!

Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Miran suçsuzluğunu haykırırken, Reyyan babasının ağzından çıkan sözlerin gerçekliğinden emin olurken Miran'ın bu zamana kadar rol yaptığını, hala intikamından vazgeçmediğini düşünür. Ne yaparsa yapsın Miran'ın içindeki öfkeyi yok edemediğini anlayan Reyyan, bundan sonra ailesini korumak için mücadele etmeye ant içer. Hazar'ın ağzından çıkan bir kelimenin her şeyi yakıp yıkacak kadar güçlü olması Miran'ı derinden yaralarken, Reyyan'ın kendisine haksızlık ettiğini düşünmektedir.

"Miran, Hazar ile Dilşah'ın oğlu!"

Yıllar önce Dilşah'a vermiş olduğu sözün altında ezilen Esma, bu intikam oyununu sonlandırmak ve Hazar'la Miran'ı bir araya getirmek için elindeki mektubu Zehra'ya teslim eder. Miran'ın gerçekte Hazar'ın oğlu olduğunu öğrenen Zehra, acaba Hazar'a mektubu teslim edip, Miran'ı içinde bulunduğu cehennemden çıkarıp kurtarabilecek midir?

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