Hercai 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu cevabını buldu. Hercai 25. yeni bölüm fragmanında Miran , Reyyan'dan boşanmak için imzayı atıyor. Reyyan ise boşanmamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söylüyor. Aslanbey Konağı'nda ise sular durulmuyor. İşte Hercai 25. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

HERCAİ 25. BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ 24. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan ve Miran gerçeklerin peşinde!

Reyyan'ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran'ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükler ama Miran söz verdiği gibi Reyyan'ın yanında olur. Dilşah'ın yüzüğünün peşine düşen Reyyan aldığı beklenmedik cevapla yıkılır. Fakat görünmeyen bir el Reyyan ve Miran için bambaşka bir geçmişin kapılarını aralar. Reyyan ile birlikte inanmadığı gerçeklerin peşinde koşarken annesi ile ilgili gerçekler ile yüzleşmek zorunda kalan Miran ne yapacak?

Diğer yandan Reyyan'ın Miran'ı affetmemesine dayanamayan ve babaannesinin yeni oyunlar kurmasından korkup Azat'tan yardım isteyen Elif gerçekleri itiraf ederek Reyyan ve Miran'ın tekrar bir araya gelmesini sağlayabildi mi?