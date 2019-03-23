Hercai 2. son bölümüyle dün akşam ekranlardaydı. Hercai'de Gönül'ün Miran'ın resmi nikahlı eşi olduğu ortaya çıktı. Reyyan ile Miran'ın düğününde Azat, Miran'a olan aşkına yenik düştü ve olay çıkardı tam o sırada olay yerinde bulunan Gül Azat'ın tabancasından çıkan kurşunla vuruldu. Aile hastanede Gül'ün başında nöbet tutarken, Miran Reyyan'dan intikam planını devreye soktu. Ancak bu intikamın ardından Miran rahatlamadı, Reyyan'a karşı olan duygularının vicdani yükünü taşıyor. Reyyan ise olanların ardından kendisini yanan kulübenin içinde bırakıyor. Peki Reyyan ve Gül ölecek mi? Hercai 3. yeni bölüm fragmanı ve 2. son bölüm özeti haberimzide.

HERCAİ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Kalbim soğumadı annem, bir yarısı hala sıcak..."

HERCAİ 2. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran neredeyse hayatı boyunca hazırlandığı intikam planında artık sona ulaşmak üzeredir. Ama hayatın kendisine hazırladığı sürprizler de kapıda bekliyor. Kin ve nefret besleyerek büyüdüğü Şadoğlu ailesinin torunu Reyyan'la vakit geçirdikçe kalbinin sesi farklı çıkmaya başlıyor.

Her şeyin farkında olan Azize Aslanbey'in de bu durum karşısında farklı planları var. Aklı da kalbi de karışan Miran Aslanbey bu karışıklıktan nasıl kurtlacak?

Tüm bu yaşananlara daha fazla dayanamayan Azat, Reyyan'ı düğünden vazgeçirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Reyyan'ın kılına zarar gelmemesi için dünyayı karşısına almayı döze alan Azat, farkına varmadan büyük bir trajediye sebep oluyor.