Hercai 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizinin sevenleri tarafından merakla takip ediliyordu. Hercai 5. yeni bölüm fragmanında ortalık karışıyor. Yaren Aslanbeyler'e kafa tutarak Miran'a meydan okuyor. Reyyan ise kucağında çocukla ağlayarak türkü söylüyor. İşte, Hercai 5. yeni bölüm 2. fragmanı...

HERCAİ 5. BÖLÜM 2. FRAGMANI

HERCAİ 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şadoğlu ve Aslanbey konakları diken üstündedir. Reyyan ve Miran'ın nehre atlayıp gözden kayboldukları haberi tüm Mardin'i sarsıyor. Şimdi herkes Miran ve Reyyan'ın ölüp ölmediğini merak ediyor. Kızı Reyyan'ın ölmüş olabileceğini asla kabul etmek istemeyen Hazar, onu bulmaya kararlı! Gözünü kırpmadan Reyyan'ın arkasından nehre atlayan Miran ise Reyyan'ı kurtarmayı başarıyor.

Şimdi sırada ikisinin birlikte kalabileceği, gözlerden uzak ve güvenli bir yer bulmak var. Herkesin öldüklerini düşünmelerine izin vererek zaman kazanmaya çalışan Miran'ın tek derdi Reyyan'ı korumak. Ama bilmediği bir şey vardır; Reyyan yaşadığı onca felaketten sonra ne aynı evde kalmak ne de Miran'ın yüzünü görmek istemez. İki aşık mı, iki düşman mı olduklarını belirleyecek seçimi Reyyan yapıyor! Ve Miran'a doğrulttuğu tetiği çekiyor!