Hercai 4. son bölüm bu akşam yayınlandı. Hercai'de Reyyan köprüden atladıktan sonra Miran onu kurtardı ve bağ evine götürdü. Reyyan burada Miran'dan hesap sordu ve onu vurdu. Miran'ın hayatından endişe eden Sultan, Miran'a zarar vermemesi şartıyla Hazar'a bağ evinin adresini verdi. Ancak Nasuh ve Azize'de onların peşinde. Gidecek yerleri kalmayan Miran Reyyan'ı kendi konaklarına Azize'nin karşısına çıkardı, elini tuttu ve "Reyyan bundan sonra burada kalacak" dedi. Herkes şoka girerken Gönül yıkıldı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Aslanbey Konağı'nın kapısına Reyyan'ın annesi gelip kızını isterken, konakta birisi Reyyan'ı uyurken boğuyor. Hercai 5. yeni bölüm fragmanı ve 4. son bölüm özeti haberimizde.
HERCAİ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
— Hercai (@HercaiDizi) April 5, 2019
HERCAİ 4. SON BÖLÜM ÖZETİ
"İnsan bir kere ölür..."
Şadoğlu ve Aslanbey konakları diken üstündedir. Reyyan ve Miran'ın nehre atlayıp gözden kayboldukları haberi tüm Mardin'i sarsıyor. Şimdi herkes Miran ve Reyyan'ın ölüp ölmediğini merak ediyor. Kızı Reyyan'ın ölmüş olabileceğini asla kabul etmek istemeyen Hazar, onu bulmaya kararlı! Gözünü kırpmadan Reyyan'ın arkasından nehre atlayan Miran ise Reyyan'ı kurtarmayı başarıyor. Şimdi sırada ikisinin birlikte kalabileceği, gözlerden uzak ve güvenli bir yer bulmak var. Herkesin öldüklerini düşünmelerine izin vererek zaman kazanmaya çalışan Miran'ın tek derdi Reyyan'ı korumak. Ama bilmediği bir şey vardır; Reyyan yaşadığı onca felaketten sonra ne aynı evde kalmak ne de Miran'ın yüzünü görmek istemez. İki aşık mı, iki düşman mı olduklarını belirleyecek seçimi Reyyan yapıyor! Ve Miran'a doğrulttuğu tetiği çekiyor!
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