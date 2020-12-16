Hercai dizisi 51. son bölümüyle geçtiğmiz Cuma akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Büyük heyecanın yaşandığı son bölüm sonrası 52. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı!



HERCAİ 51. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hazar’ın kendi oğlu olduğunu öğrenen Azize bugüne kadar yaptıklarını affettirebilmenin tek bir yolu olduğunu düşünmektedir ancak o yolda en az kendisi kadar tehlikeli bir engeli vardır; Füsun.

Mahfuz’la ilgili aklı karışık olan Reyyan gördüğü bir rüyanın etkisiyle bebeğini kaybetme korkusu yaşamaktadır. Bir yandan babasına kavuşma, bir yandan da baba olma heyecanı yaşayan Miran ise şımartır sevdiğini, bir dediğini iki etmez, şüphelerinden, korkularından kurtulması için elinden geleni yapar.

Hazar ise oğlunun ve kızının hayatını kolaylaştırmak için bir hamle yapar. Bu hamle baba-oğlu birbirine daha da yaklaştıracaktır. Nasuh, Miran’la dede-torun olabilme yolunda bir adım atar ve onun aileye katılmasının şerefine bir yemek tertip etmek ister ancak Cihan’ın itirazıyla karşılaşır.

Miran’ın bir Şadoğlu olmasını hazmedemeyen ve kendi hakkının ona verileceğini düşünen Cihan karşı atağa geçer, dünürü Füsun’un uzattığı dostluk elini tutar.

Ancak bu davranışı Nasuh’un şimşeklerini üzerine çekmesine neden olur. Tüm bunlar olurken Füsun’un korkunç planına engel olmak isteyen Azize ise Reyyan’a koşar. Ancak geç kalmıştır. Füsun Reyyan’a zarar verebilecek mi? Azize kendini affettirebilecek mi? Esma Fırat’a gerçekleri söyleyecek mi?

HERCAİ 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

