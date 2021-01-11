Hercai dizisi 54. son bölümüyle bu akşam izleyenlerin karşısına çıktı. Büyük heyecanın yaşandığı son bölüm sonrası gözler 55. yeni bölüm fragmanı çevrildi...



HERCAİ 54. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dilşah’ı karşısında gören Hazar şoktadır. Onu alıp köye götürür, ancak Zehra Dilşah’a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesini sağlar. Hazar geldiği gibi aniden yok olan Dilşah’ın peşine düşerken onu ortaya çıkaran ve Cihan’dan öğrendikleri sayesinde elini hayli kuvvetlendirdiğini düşünen Füsun’un keyfi yerindedir.

Ancak Fırat’ın ona hazırladığı büyük sürprizle sarsılacaktır. Bu sırada Miran’ın, Cihan’la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır. Reyyan hem Nasuh’tan hem de Azize’den geçmişin hesabını sorar.

Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize’nin karşısında alırken Hazar’da Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

HERCAİ 55. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Hercai 55. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...