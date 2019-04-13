Hercai 5. son bölümüyle dün akşam ekranlardaydı. Miran'ın Reyyan'ı Aslanbey konağına getirmesi tüm dengeleri değiştiriyor. Başta Gönül ve Azize olmak üzere tüm konak, bu duruma büyük bir tepki gösteriyor. Miran, gittikçe Reyyan'a daha çok kapıldığının farkına varıyor. Hercai 6. yeni bölüm fragmanı ve 5. son bölüm özeti haberimizde.

HERCAİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Ben hiç böyle olmamıştım..."

HERCAİ 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Aslanbey ve Şadoğlu savaşı başlıyor!

Miran'ın, Reyyan'ı konağa getirmesiyle Aslanbey ailesi şok oluyor! Konakta zor zamanlar geçiren Reyyan, mutluluğa ne zaman ulaşacak? Tüm Midyat'ın duyduğu bu olay karşısında Azize Aslanbey' in tepkisi ne olacak? Miran'a kavuşma hayaliyle yaşadıklarını sineye çeken Gönül, bu kadarını kaldırabilecek mi? Biricik kızını Miran'ın elinden kurtarmak isteyen Zehra Şadoğlu, Aslanbey konağını basıyor! Düğünden sonra yaşadığı acılarla iyice yıpranan anne, Miran ile karşı karşıya geliyor. Miran' a unutamayacağı bir tokat atan Zehra, kızını geri alabilecek mi? Kaybettiği her şey için Reyyan'ı suçlayan Yaren, büyük planlar peşinde! Miran Aslanbey' e tehditler savuran Yaren nasıl bir yol izleyecek? Bu sefer de kaybetmek istemeyen Yaren'in hedefi kim?