Hercai, heyecan dolu 6. bölüm ile seyircileri ekranlara kilitlemeyi başardı. Hercai 6. son bölümünde Reyyan evden kaçmak için harekete geçiyor, korumalar tarafından odaya yeniden hapsediliyor. Sinir krizi geçiren Reyyan'ı Miran sakinkleştiriyor ve onu dışarı çıkarıyor. Reyyan'ın Miran'a sarf ettiği sözler Miran'ı derinden sarsıyor. Reyyan, ondan nefret ettiğini ve asla sevmeyeceğini söylüyor. Öte yandan Yaren ile Gönül Reyyan'ı konaktan göndermek için işbirliği yapıyor. İşte Hercai 6.son bölüm özeti ve 7. bölüm fragmanına dair detaylar....

HERCAİ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai ekranlara gelen heyecan dolu 6. son bölümünün ardından dizisinin sevenleri 7. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında ise Azat, Reyyan'ı konağa geri getiriyor. Azat Reyyan ile evlenmek istediğini herkese söylüyor. Miran ise adeta çıldırıyor.

HERCAİ 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Gül'ün hastaneden çıkışı üzerine Miran, Reyyan'ı gizlice konağa alıyor. Ablasının özlemiyle yanıp tutuşan Minik Gül, Reyyan'ı görünce şok oluyor. Yaşadıkları uzun ayrılık sonrası hasret gideren kardeşler, başlarına geleceklerden bihaber. Yaren Şadoğlu yine dolaplar çeviriyor. Elif'i korumak için plan kuran Azize Aslanbey, torununun güvenini kaybediyor. Aslanbey ailesinin Reyyan'a yaşattıklarını duyan Elif, artık konakta olanlara sessiz kalmıyor. Her geçen gün öğrendiği gerçekler karşısında şoka uğrayan Elif, buna ne kadar dayanacak? Azize Aslanbey, sevdiklerini kaybetmeye devam mı edecek? Konakta işe başlayan Şehriyar Hanım, kimin tarafından görevlendirildi? Miran intikamını alsa da, Reyyan'a olan aşkını kalbinden silemiyor ve günden güne kahroluyor. Reyyan ise duyduğu can alıcı gerçeklerin peşine düşüyor ve öyle bir şey öğreniyor ki...