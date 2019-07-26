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Hercai ne zaman başlıyor? Hercai 13. bölüm ne zaman?

Ekranların sevilen dizisi Hercai ilk sezonuna 31 Mayıs Salı günü ekranlara gelen bölümüyle veda etmişti. Peki Hercai dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Hercai 2.sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

Hercai

Hercai geçen sezonun sonlarında izleyici ile buluşmuş ve yayınlandığı 12 bölümle tüm dikkatleri üstüne çekmişti. Hercai'de Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğulları'nın torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai'nin yeni seoznu da izleyici tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

HERCAİ YENİ SEZON BÖLÜMLERİ NE ZAMAN?

31 Mayıs günü ekranlara ara veren Hercai dizisinin yeni sezon başlangıç tarihi ise 20 Eylül olarak açıklandı. Hercai dizisi 2. Sezonda 20 Eylül 2019 itibariyle ATV ekranlarında olacak. 

HERCAİ SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Miran, Reyyan’dan son bir şans ister…

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.

 

 

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