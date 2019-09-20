Hercai ne demek? Hercai nerede çekiliyor? soruları bu akşam yeni sezon bölümüyle ekranlara gelecek dizi öncesinde soruluyor. Geçen sezon izleyici ile buluşan ve intikama alet edilen Miran ile Reyyan'ın aşk hikayesinin anlatıldığı Hercai'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İşte Hercai'nin oyuncuları ve hercai kelimesinin anlamı...

HERCAİ OYUNCULARI KİMLER?

Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği Hercai dizisinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök ve Duygu Yetiş yer alıyor.

HERCAİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hercai dizisinin çekimler, Mardin'in Midyat ilçesinde yapılıyor. Hercai'de Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

HERCAİ NE DEMEK? HERCAİ ANLAMI NE?

TDK, Hercai kelimesinin kelimesi Türkçe'ye Farsça herca kelimesine Arapça i ekini almasıyla geçtiğini ifade ederek, Hercai'nin anlamını hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren (kimse),yeltek, gelgeç ve aşkta değişken, vefasız olarak tarifliyor.

HERCAİ'NİN HİKAYESİ

Çok uzun yıllar önce iki kır çiçeği birbirlerine aşık olurlar. Her bahar diğer çiçekler gibi onlarda açıp güneşe merhaba derler. Fakat bir bahar başlangıcı bu çiçeklerden biri diğerine; “biz diğer çiçekler gibi bu bahar açmayalım, kışın ortasında herkesin soğuktan kaçtığı karlı günlerde açalım ki, bütün doğa bize ait olsun” der ve ikisi de o bahar açmamaya karar verirler. Biri açmak için kışın gelmesini ve karın yağmasını beklerken, diğeri o yaz açar. O gün bugündür, karda açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe “Kardelen” sevgilisini yarı yolda bırakan çiçeğe de “Hercai” denilir. İşte bu yüzden hayırsız sevgiliye “Hercai” diye hitap edilir.