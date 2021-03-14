Hercai her cuma ATV ekranlarında saat 20:00'da severleriyle buluşacak. Hercai dizisinin çekimleri Mardin - Midyat'ta yapılıyor.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

HERCAİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hercai dizisi Mardin Midyat’a yolu düşenlerin yakından tanıyacağı Mardin Midyat Sıla Konağında çekiliyor. Bir çok kişi bu dev yapıyı Midyat Konuk Evi müzesi olarak da bilmekte. Aslında Sıla Konuk Evi ismi de Türkiye’nin gelmiş geçmiş en önemli dizilerinden biri olan Sıla dizisinin de bu konakta çekilmesinden geliyor. Konak, mimari yapısı ile büyüleyici bir görünüme sahip. Özellikle taş işçiliğinin güzelliği etkileyici.

Görkemli yapısıyla Midyat Konukevi eskiden bir Süryani aileye ait iken konak sahibi vefat edince devlete bağışlanmış ve şuanda kültürel gezilere açık bir açık hava müzesi olarak turistlerin ilgi odağı.