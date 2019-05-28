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Hercai sezon finali ne zaman? Hercai son bölümde neler yaşandı?

Hercai dizisi, Cuma günü 12. son bölümü ile ekranlara gelecek. Hercai izleyicileri "sezon finali ne zaman?" sorusunu araştırıyor. İşte, Hercai dizisine dair tüm detaylar...

Hercai

Hercai, Cuma günü 12. bölümü ile ekranlara gelecek. Son bölümde ise; Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırdı. İşte, Hercai dizisine dair tüm detaylar...

HERCAİ 12. FİNAL BÖLÜM FRAGMANI

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HERCAİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Hercai dizisi ile ilgili medyadan alınan bilgilerde Hercai dizisinin izleyici daha fazla bekletmeden 13. bölümü ile 20 eylül 2019 cuma akşamı yayın hayatına başlayacağı konuşuluyor. Hercai dizisi set ekibi ve oyuncuları mayıs ayı başında seti bitirmiş ve tatile çıkmıştı. Ekip yaklaşık 3 aylık sürenin sonunda eylül ayı başında yeni sezon için tekrar sete çıkacak; belli kısım set İstanbul’a da kurulacak şeklinde bilgiler de var. Bakalım Hercai dizisinin 2. sezonu yine Mardin Midyat’ta mı çekilecek yoksa set İstanbul’a mı taşınacak bekleyip göreceğiz.

 

 

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