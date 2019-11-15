Hercai 21. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen Hercai'nin son bölümünde, Miran'a gerçekleri anlatmak uğruna Aslanbeyler'in konağına giren Hazar Bey vurulmuştu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Hazar Bey, Azize Aslanbey'in sesi ile yeniden uyanıyor ve nöbet geçiriyor. Öte yandan Hazar'ın yanına aldığı mektup ise kayıplara karıştı. Reyyan babasının acısını yaşarken Miran ise ona destek olmak için uğraştı.

REYYAN'DAN AZİZE ASLANBEY'E SERT TEPKİ!

Babasının vurulduğu yerde gözyaşları döken Reyyan, Azize Hanım'ın sözleriyle öfkesini kontrol edemiyor. Azize Aslanbey, "Senin daha baban ölmeden acıyı yaşadın. Miran daha sabiyken bu acıyı yaşadı" sözleri Reyyan'ı çılgına çeviriyor ve "Babam kimseyi öldürmedi ama sen hepimizin katilisin" diyerek Azize Aslanbey'in boynuna sarılıyor. Reyyan ile Azize'yi Miran ayırmaya çalışıyor.

HERCAİ 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 21. son bölümünün ardından 22. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır. Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Reyyan'ın kendini suçlamasına dayanamayan Miran tüm sevgisiyle Reyyan'ı iyileştirmeye çalışır. Diğer yandan Hazar'ın hayati tehlikeyi atlatıp gözlerini açması Şadoğlu ailesinde bayram havası estirir. Zehra kızına attığı tokadın pişmanlığını yaşarken, Reyyan'a vurma sebebinin doğru olup olmadığını öğrenmek ister. Babasının uyandığını öğrenen Reyyan Miran'ın yanında olmasının verdiği güçle hastaneye gelir. Reyyan babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, herkesin aklında tek bir soru vardır. Acaba Hazar Şadoğlu'nu iten gerçekten Miran mıdır?