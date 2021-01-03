Hercai dizisi bu akşam ATV ekranlarında tekrar bölümüyle yayınlanacak. Bu hafta Hercai dizisinin yeni bölümü yayınlanmaması izleyicileri merakta bıraktı. Peki, Hercai bu hafta neden yok? Hercai yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

HERCAİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Yılbaşı tatili nedeniyle birçok yapım yeni bölümlerini gelecek haftaya ertelerken Hercai dizisi de yeni yıla yeni gününde başlayacak.

HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hercai dizisinin yeni bölümleri 10 Ocak tarihinden itibaren pazar akşamları yayınlanmaya başlanılacak. ATV’de bu akşam Hercai'nin tekrar bölümü yayınlanacak.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran'ın gözaltına alınması Şadoğulları'nda şok etkisi yaratmıştır. Reyyan bir yandan kaybettiği bebeğinin üzüntüsüyle sarsılırken bir yandan da Miran'dan haber alamamanın endişesi içindedir. Miran ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışır. Bu sırada hiç beklemediği biri ona yardım eder. Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan'ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran iz sürer, tahminleri onu yine Azize Aslanbey'e götürecektir.

Ancak bu kez yaşadıklarının sebebi bir başkasıdır. Kendi kanından, canından bir düşmanı vardır. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Azize'nin ise tek bir isteği vardır, oğlundan aldıklarını ona geri verebilmek. Başta da Dilşah'ı… Füsun Aslanbey'le ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Hazar, Mahfuz'la konuşmaya gider. Ancak görüşme sonundan onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Azize ve Nasuh gerçeğini öğrenen Cihan ne yapacak? Miran, Reyyan'a verdiği sözü tutabilecek mi?