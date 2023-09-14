Herkesin başına gelebilir! Ölüm nedeni: 1 tuğla!
Antalya'da, akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. İbradı ilçesinde, rampada aracın kaymaması için lastiğine tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan İsmail Ekici hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
Antalya'da olay, İbradı ilçesinde meydana geldi. İsmail Ekici, Üzümdere Mahallesi'nde, bir restoranın önündeki rampada kamyonetinden inerek, lastiğin arkasına tuğla koydu.
TUĞLA KIRILDI ARACIN ALTINDA KALDI
AA'da yer alan habere göre bu sırada tuğlanın kırılmasıyla hareket eden aracın altında kalan Ekici ağır yaralandı.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Ekici, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü, kurtarılamadı. Polis, olay yerinde incelemede bulundu.