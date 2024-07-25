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        Haberler Bilgi Magazin Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncuları kimler? Herkül: Efsane Başlıyor filminin konusu nedir?

        Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu

        Herkül: Efsane Başlıyor özgün adıyla The Legend of Hercules filmi 25 Temmuz Perşembe akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Daniel Giat , Renny Harlin , Sean Hood tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini Renny Harlin üstlenmektedir. İşte Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu ve kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 18:37 Güncelleme: 25.07.2024 - 18:37
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        Başrollerini Kellan Lutz, Scott Adkins, Liam McIntyre'nin paylaştığı Herkül: Efsane Başlıyor filmi bu akşam Show TV ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Fantastik, macera türünde kaleme alınan film 2014 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncuları kimler? Herkül: Efsane Başlıyor filminin konusu nedir?" İşte detaylar...

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        HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR KONUSU NEDİR?

        Milattan önce 1200 yılında, antik Yunan şehirlerinden birindeyiz. Dünyada yaşayan kraliçelerden biri, Zeus'un cazibesine kapılır ve ondan bir çocuğu olur. Herkül adını verdikleri bu prens için öngörülen kaderde, zalim kralın hanedanlığını sona erdireceği ve şehre düzen getireceği yer almaktadır. Aradan yıllar geçer, kim olduğunu ve aslen nereden geldiğini bilmeyen Herkül'ün istediği tek şey Girit prensesinin aşkına karşılık vermesidir; ne var ki güzel prensesin daha önce kardeşine söz vermiş olması işleri karıştırır. Herkül tam da bu esnada gerçek kimliği ve kaderiyle yüzleşir. Artık önünde iki yol vardır. Herkül, ya aşkına sahip çıkıp güzel prensesle şehirden kaçmak ya da daha önce çizilmiş olan kaderini takip edip bir kahraman olmayı seçmek zorundadır. Kahramanlığa giden yol ise yabancıların tahmin edilemez tuzakları ve tanrıların gazabıyla doludur.

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        HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR OYUNCULARI KİMLER?

        Kellan Lutz - Herkül

        Gaia Weiss - Hebe

        Scott Adkins - Amfitriyon

        Roxanne McKee - Alkmene

        Liam Garrigan - İfiklis

        Liam McIntyre - Sotiris

        Rade Šerbedžija - Chiron

        Johnathon Schaech - Tarak

        Luke Newberry - Agamemnon

        Jukka Hilden - Creon

        Kenneth Cranham - Lucius

        Mariah Gale - Kakia

        Sarai Givaty - Saphirra

        Richard Reid - Okçu

        Spencer Wilding - Humbaba

        Bashar Rahal - Tabur komutanı

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