HES nedir? sorusu Hidroelektrik santralleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşların gündeminde. Dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de enerji üretiminde HES'lerin kullanımı oldukça yaygın. HES'lerle ilgili detaylar haberimizde.

HES NEDİR?

Hidroelektrik santrali, barajda biriken su yer çekimi potansiyel enerjisi içermektedir. Su, belli bir yükseklikten düşerken, enerjinin dönüşümü prensibine göre Yerçekimi Potansiyel Enerjisi önce kinetik enerji (mekanik enerji) ye daha sonra da türbin çarkına bağlı jeneratör motorunun dönmesi vasıtasıyla Potansiyel elektrik Enerjisi ne dönüşür.

HİDROELEKTRİK SANTRAL (HES) ÇEŞİTLERİ

Hidroelektrik santrallar, kaynağına göre, rezervuarlı ve kanal tipi olarak tesis edilebilirler.

Rezervuarlı santrallarda öncelikle bir baraj yapılacağından suyun kullanımı enerji gereksinimine göre ayarlanabileceğinden verimleri yüksektir.

Kanal tipi santrallar, rezervuarlara göre daha ucuza mal olmalarına karşın su biriktirme olanağı olmadığından gelen su debisine göre çalışmak zorundadırlar.

Doğal hayata etkileri nedeniyle çevreciler, HES projelerine karşı çıkar.