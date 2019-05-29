Hızlı Geçiş Sistemi (HGS),otoyol ve köprü geçişlerinde gişelerde durmaya gerek kalmaksızın geçiş yapmanızı sağlayan pratik bir sistemdir. Araç plaka tanıma özelliği sayesinde, yapmış olduğunuz tüm geçişlerdeki ücretler HGS aboneliğinizin bakiyesinden tahsil edilmektedir.

Araç sahiplerinin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de, HGS'den geçiş ihlali yapıp yapmadıkları sorusu. HGS'den kaçak geçiş yapıp yapmadığınızı internet üzerinden yalnızca birkaç dakikada ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz.

Peki HGS geçiş ihlali sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtı...

HGS GEÇİŞ İHLALİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Araç sahipleri HGS geçiş ihlali sorgulama işlemlerini PTT’nin HGS için oluşturduğu "geçiş ihlali sorgula" bölümüne giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

Sorgulamak için tıklayınız

e-DEVLET ÜZERİNDEN HGS GEÇİŞ İHLALİ SORGULAMA

HGS kaçak geçiş ihlali yapıp yapmadığınızı öğrenmek için e-Devlet (turkiye.gov.tr) adresi üzerinden de sorgulama yapabilirsiniz.

HGS ile ilgili geçiş ihlali sorgulama işleminizi aşağıdki linke tıklayarak kolayca yapabilirsiniz.

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