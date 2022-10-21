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Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil! İşte reklamlarda kullanılan ilginç çekim hileleri

Reklamlarda izlediğimiz tüm besinler o kadar lezzetli ve canlı gözüküyor ki bazen gerçeği bizi hayal kırıklığına uğratabiliyor. Çekimler sırasında yiyeceklerin daha iyi gözükmesini sağlayan bu hileler, neden böyle hissettiğimizi açıklıyor.

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  • Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil! İşte reklamlarda kullanılan ilginç çekim hileleri

    KIZARMIŞ ETLERE AYAKKABI BOYASI SÜRÜLÜYOR

    Kızarmış etlere, mangal görüntüsü vermek için ayakkabı boyası kullanılıyor. Boya ile et üzerine mangaldan çıkmış gibi çizgiler çiziliyor. 
  • Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil! İşte reklamlarda kullanılan ilginç çekim hileleri

    DONDURMA YERİNE PÜRE

    Dondurmalar çok hızlı eridiği için çekimlerde dondurma yerine gıda boyasıyla renklendirilmiş püreler kullanılıyor.
  • Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil! İşte reklamlarda kullanılan ilginç çekim hileleri

    GAZLI İÇECEKLERE HAP ATILIYOR

    Gazlı içeceklerin daha asitli gözükmesi için içine mide ekşimesine iyi gelen antiasit haplardan atılıyor.
  • Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil! İşte reklamlarda kullanılan ilginç çekim hileleri

    DENİZ ÜRÜNLERİ ÜZERİNE GLİSERİN SÜRÜLÜYOR

    Uzun süren çekimlerde bozulabilen deniz ürünlerinin bozulmaması için üzerlerine su ve gliserin karışımı sürülüyor.
  • Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil! İşte reklamlarda kullanılan ilginç çekim hileleri

    KREM ŞANTİ YERİNE TIRAŞ KÖPÜĞÜ KULLANILIYOR

    Çekimler çok uzun sürünce krem şantiler, ışıklar altında eriyebiliyor. Bunun yerine çekimlerde krem şantiye benzeyen tıraş köpüğü kullanılıyor.
  • Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil! İşte reklamlarda kullanılan ilginç çekim hileleri

    KIZARMIŞ TAVUKLAR O KADAR DA KIZARMIŞ DEĞİL

    Reklamlarda gördüğümüz o kızarmış tavuklar aslında o kadar da kızarmış değil! Tavukların üst kısmı ateşe tutuluyor ve pişmiş görüntüsü veriliyor. Tavuğun büyük ve şişkin gözükmesi için de içi dolduruluyor. Tavukların içine sonradan şişirilen balonlar konuyor.
  • Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil! İşte reklamlarda kullanılan ilginç çekim hileleri

    ENFES GÖZÜKEN PASTALAR ASLINDA KARTON

    Reklamlarda izlediğimiz kremalı pastaların arasında sadece krem şanti yok. Kek arasına karton konuyor, üzerine krem şanti sürülüyor. Böylece, krem şanti daha dolgun ve iştah kabartıcı gözüküyor. 
  • Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil! İşte reklamlarda kullanılan ilginç çekim hileleri

    KÖPÜKLÜ KAHVELERİN BÜYÜK SIRRI DETERJAN

    Reklamlarda köpüklü gözükmesi gereken kahvelerin köpüğü içecekten değil, kullanılan sıvı deterjandan geliyor.
  • Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil! İşte reklamlarda kullanılan ilginç çekim hileleri

    ÇİKOLATA SOSU DEĞİL KARIŞIM

    Reklamlarda akışkan çikolata görünümü için tutkal, gıda boyası ve sodyum karışımlı bir formül kullanılıyor. Bu formül sayesinde akışkan ve sosa benzeyen bir madde elde ediliyor.
  • Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil! İşte reklamlarda kullanılan ilginç çekim hileleri

    CANLI GÖZÜKEN MEYVELERİN SIRRI DEODORANT

    Reklamlarda capcanlı gözüken meyvelerin sırrı üzerlerine sıkılan deodorant veya saç spreyleri!
  • Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil! İşte reklamlarda kullanılan ilginç çekim hileleri

    HAMBURGER ÇEKİMLERİNDE KULLANILAN İLGİNÇ HİLELER

    Hamburger reklamı sırasında tüm malzemeler, ekmeğin uç tarafına doğru ekleniyor. Böylece, hamburgere bol malzemeli bir görüntü veriliyor. Üzerine eklenen peynirler, orada hızlıca eritiliyor.

    Tüm malzemeler bir kürdan ile tutturuluyor. İki ekmek arasında eklenen makyaj süngeri sayesinda ekmek yığılmadan dik görüntüsünü koruyor. Son olarak aralara şırıngayla ketçap görüntüsü ekleniyor.
  • Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil! İşte reklamlarda kullanılan ilginç çekim hileleri

    ŞURUP YERİNE MOTOR YAĞI 

    Reklamlarda kullanılan şuruplar, besinler tarafından çabucak emildiği için şurup yerine motor yağı kullanılıyor.

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