Hıdır Aytekin: Milli formayı gururla giymek istiyorum

Karaağaç Efsane Spor Altyapı'ndan yetişen ve kariyerine 2. Lig temsilcisi Adanaspor'da devam eden Hıdır Aytekin, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

21 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezonun beklentilerinin altında geçtiğini ve 1. Lig'den düşmeyi hak etmediklerini dile getirdi. Aytekin, "Yeni sezonda çok daha iyi şekilde hazırlanıp üst lige çıkacağımızdan hiç şüphem yok." dedi.