        Hıdırellez ne zaman, hangi gün başlayacak? Hıdırellez ritüelleri neler? 2026 Hıdırellez bayramı tarihi

        Hıdırellez ne zaman, hangi gün başlayacak? Hıdırellez ritüelleri neler?

        Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte Hıdırellez tarihi merak ediliyor. Ülkemizde geleneksel bayram olarak kutlanan Hıdırellez, baharın gelişini simgeliyor. Her yıl Mayıs ayında kutlanan bu bayram için yurt genelinde şenlikler düzenlenir ve ritüeller yapılır. Peki, 2026 Hıdırellez ne zaman başlayacak, ritüelleri neler? İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 24.03.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Kış aylarının sonlarına doğru yaklaşırken geleneksel kutlamalardan biri olan Hıdırellez’in tarihi gündeme geldi. Türkiye genelinde ve Balkanlar’da coşkuyla kutlanan bu özel gün, doğanın uyanışını ve baharın gelişini simgeliyor. Her yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen Hıdırellez’de çeşitli etkinlikler düzenlenirken, pek çok geleneksel ritüel de yaşatılıyor. Peki, Hıdırellez hangi gün başlıyor, yapılacak ritüeller neler? İşte detaylar haberimizde...

        HIDIRELLEZ NEDİR?

        Hıdrellez günü, Hızır ve İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanmaktadır. Hızır ve İlyas sözcükleri birleşerek halk ağzında hıdrellez şeklini almıştır.

        Hıdırellez; tabiatın uyandığı ve canlandığı bir günü simgeler. O gün, tüm evlere bereket gelir ve her şey yenilenir.

        HIDIRELLEZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Hıdırellez, Türk dünyasında ve Balkanlar’da kutlanan, baharın gelişini ve doğanın canlanmasını simgeleyen geleneksel bir bayramdır. Bu bayram her yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece kutlanmaya başlar.

        HIDIRELLEZİN ÖNEMİ

        Baharın en şen günü olan Hıdırellez anlamı ile de kültürel unsurlarımızın değerini göstermektedir. Hıdırellez; tek bir millete ait özel bir gün değildir. Güzel anların kutlanması, baharın gelişinde hazırlıkların yapılması asırlardır devam eden ve canlılığını koruyan bir etkinliktir. Törenler evrensel bir olgudur ve tüm insanlık için anlam ifade eder.

        Hıdırellez’in kahramanı olan Hızır Peygamber; Türk insanının değer verdiği, kutsal kabul gördüğü bir ritüel olarak bilinmektedir. Bu inanışa göre Hıdırellez, Hızır olmadan asla anlam kazanamayacaktır. İnsan, doğa ve Hızır ile bir bütün oluşturup karşılıklı minnet içermektedir.

        HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELER?

        Ülkemizde Hıdırellez şenlikleri düzenlenir ve ritüeller yapılır. Bunlardan bazıları şunlar:

        Temizlik Yapmak: Hıdırellez gününde Hızır’ın tüm evlere uğrayacağına inanıldığı için, insanlar evlerini baştan sona kadar temizler. İnanışa göre Hızır her eve uğrayacaktır ve her aile için bereketle huzur getirecektir. Temiz olmayan eve gelmeyeceğine inanılır.

        Hıdırellez Dilekleri: Bu kutsal günde her dileğin kabul olacağına inanılır. Bu sebeple insanlar “Hıdırlık” adı verilen çevre tarafından kabul görülen mezarlık, türbe, yatır ve tek kalan ağaç gibi yerlerde dilek tutmak için toplanırlar.

        Ağaçlar ve Çiçekler: Hıdırellez gününde bazı çiçek ve ağaçlar daha da değerli olmaktadır. O günün sabahında kırlardan toplanılan ve yenilebilen bitkiler, gün içinde tüketilir.

        Bereket Ritüeli: Hızır’ın eve bereket getirmesi için, geceden tencerelerin kapakları açık bırakılır. Cüzdan ve çantaların da yine aynı şekilde ağız kısmı kapatılmaz.

        Gül Ağacına Dilek: Hıdırellez gül ağacına dilek tutarak değer gören unsurlar arasında yer alır. Bir kağıda dilekler yazılır, iple bağlanır ve gül ağacının dibinde gömülür. Dilekler renkli şeritlerle de anlam kazanacaktır. Gül ağacının dallarına asılan renkli ipler veya şeritler ile Hızır’dan bir ev, araba veya mutlu bir yuva dilenir.

        Baht Açma: Hıdırellez’de baht açma törenleri yapılır. Dualar ile geçen bu törenler, ülkemizde hemen hemen her yörede can bulmuştur. Denizli’de bahtiyar, Türkmenler’de mantıfar, Balıkesir’de dağara yüzük atma, Erzurum’da ise mani çekme adı ile baht açma merasimleri insanlara şans getiren bir unsurdur.

        Şenlikler: 6 Mayıs sabahından başlayan şenliklerde, tekerlekler yakılarak Hıdırellez ateşi yakılır. Bu ateşin üzerinden 3 defa koşarak atlamak da şifa getirecek ve kötülükleri yok edecek bir inanıştır.

        Hıdırellez Manileri: Hıdırellez şenliklerinde sözlü kültür de önemli bir yer arz eder. Manilerin yazılı olduğu bir kese içinden özellikle genç kızlar sırayla mani çeker.

