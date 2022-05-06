Hıdırellez Bayramı her yıl olduğu gibi bu sene de gül ağacına dilek dileyecek olanlar, "Gül ağacına dilek nasıl yazılır? Hıdrellezde dilek nasıl yazılır?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Hızır günü olarak nitelendirilen Hıdrellez günü ateş yakılıp ateşin üstünden atlayarak dileklerin dilendiği bir bayramdır. Peki Hıdırellezde gül ağacına dilek nasıl dilenir? Hıdrellezde dilek nasıl yazılır?



HIDIRELLEZ GÜL AĞACINA DİLEK NASIL DİLENİR?

Hıdırellez öncesindeki günün akşamı vatandaşlar ev, araba, çocuk gibi dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlıyor ya da bu ağacın dibine toprak üzerine yansıtıyor. Bereket getireceğine inanıldığı için gül ağacının dibine para da gömülüyor.

Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkan "Hıdırellez", Anadolu, Kırım ve Azerbaycan ile Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde "bayram" olarak kutlanıyor.

Hıdrellez geleneğinin Türk dünyası ve Anadolu coğrafyası ile sınırlı olmadığını, Irak, Suriye ve Balkan ülkelerinde de kutlandığını ifade eden İnayet, "İnanca göre Hızır ile İlyas, her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece bir gül ağacı altında buluşmaktadır. Dolayısıyla bu iki kutsalın buluştuğu günün, temas ettikleri her şeyin de insanlara bereket, kısmet ve sıhhat getirdiğine inanılmaktadır. Dilek dileyenlerin gül dalına, ağaçlara bez bağlaması, hastaların çimenler üzerinde yuvarlanması, o gecenin suyuyla yıkanıp arınmaları bu inanıştan kaynaklanır." dedi.