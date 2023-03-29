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Enerjisa Üretim, Werover ile birlikte su altı ölçüm robotu Hydrov Profiler’ı ürettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, kamera sisteminin yanı sıra deniz radarları ile (sonar) donatılmış olan Hydrov Profiler, aynı zamanda bir denizaltı mantığıyla çalışıyor.

Robotun üzerinde bulunan 360 derecelik sonar sayesinde görüşün sıfır olduğu durumlarda bile tünel yüzeyinin net bir biçimde görüntülenebildiği aktarıldı.

Böylece yapıda hasar ya da göçme varsa boşaltma işlemi yapılmaksızın tespit edilebiliyor. 450 metre derinliğe kadar dalış yapabilen, 8-12 saat aralığında su altında kalabilen Hydrov Profiler’ın sahada karşılaşılan problemlere kısa zamanda müdahale şansı tanıyan kompakt yapıdaki batarya beslemeli sisteme sahip olduğu aktarıldı.

Hydrov Profiler'in, her 1 kilometrelik çalışmasında yaklaşık 27 bin metreküp su tasarrufu sağladığı kaydedildi.

Enerjisa Üretim İşletme ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, "Hydrov Profiler sayesinde hidroelektrik santrallerimizde uzunluğu 14 kilometreye ulaşan tünellerin, ya da 300 metre derinliği olan bacaların incelenmesi için çok ciddi bir zaman ve iş gücü gerektiren, suyun tümüyle boşaltılmasını gerekli kılan eski uygulama yerine çok daha hızlı, güvenli ve teknoloji tabanlı bir takip ve ölçüm sistemine kavuşmuş olduk" dedi.