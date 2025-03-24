Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hikmet Çinçin: Sahaya galibiyet için çıkacağız - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hikmet Çinçin: Sahaya galibiyet için çıkacağız

        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, üst üste iki maçta galip gelmelerinin moraliyle Kayserispor maçında da sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 21:41 Güncelleme: 24.03.2025 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sahaya galibiyet için çıkacağız"
        ABONE OL

        Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, teknik direktör Murat Şahin, futbolcular Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, kulüp yöneticileri ve basın mensupları ile iftarda bir araya geldi. İftar yemeğinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çinçin, kulübün 550 Milyon TL borcunun bulunduğunu, eldeki kadro ile lige devam etme zorunlulukları bulunduğunu kaydetti. Takıma güvendiklerini de ifade eden Çinçin, Kayserispor maçını kazanarak çıkışı sürdüreceklerine inandığını belirtti.

        MURAT ŞAHİN: 23 PUANLA LİGDE KALIRIZ

        Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, önlerinde oynayacakları 10 maçları olduğunu ve 22-23 puan almaları halinde ligde kalacaklarını belirtti. Şahin, “2 aydır buradayız ilk defa Hatay’a geldik. Futbolda hedef bitmez, bizde de bitmez. Geldiğimiz günden bu yana ligde kalmak adına her şeyi yapıyoruz. 4 haftadır ortaya koyduğumuz futbolla bunu gösterdik. Önümüzdeki 4 haftada önemli rakiplerle oynayacağız. Son 4 maçta aldığımız 3 galibiyet bize moral oldu. 3 maç kazanıyorsunuz ama rakiplerle aranızda fark var. Ama takımım bunu kapatacağını düşünüyorum. Benden öncesiyle ilgili yorum yapmak istemiyorum. Rıza hoca çok saygın birisidir. Biz kendi işimize bakıyoruz. Mantalitemiz farklı. Bizim takımda daha önce gelebilseydik daha farklı durumda olabilirdik. Hala o şansımız var. 10 maç ve 30 puan var. 22-23’ünü alırsak ligde kalırız diye düşünüyorum. Futbolcu kadromun da yeterli olduğuna inanıyorum. Benim için zor maç kolay maç yok. Rakibin zorluğundan çok takımıma odaklanıyorum. Biz iyi olursak yenemeyeceğimiz takım yok. Hatayspor Hatay’ındır. Gönül ister ki Hatay’da oynayalım. Dışarıda oynamak zor. Final maçını 1200 kişiye karşı oynamak zor. Onların bize duaları yeter. Oyuncu kadromun bizi kümede tutacak gücü olduğuna inanıyorum. Biz Türkiye’de yaşıyorsak Türk insanına güvenmek zorundayız. Kalıcı çözümü yabancı hakemler ile sağlayamayız” diye konuştu.

        HİKMET ÇİNÇİN: MAÇLARIMIZI İSKENDERUN’DA OYNAMAK İSTİYORUZ

        Galatasaray maçıyla başlayan bir serüven yakaladıklarını kaydeden Başkan Hikmet Çinçin, şöyle konuştu:

        "Kasımpaşa maçında galibiyet olsaydı farklı bir hikaye yapabilirdik. Adaptasyon süreci bitti Murat hocayla. Son maça 7 eksikle gittik. Üst üste iki galibiyet aldık. Bir üzerimizdeki rakiple oynayacağımız için çok önemli. Elimizden gelen çabayı harcayacağız. Bu maçı kazanırsak kartların yeniden dağıtılmasını sağlarız. Onurlu mücadelemize devam edeceğiz. Hedefimiz İskenderun Stadı'nda oynamak. Bodrum Stadı'nın kapasitesi 3 bin, orası 8 bin. Bu konuyu gündemde tutun lütfen. İskenderun Stadı'nın eksiklerinin ve zemininin de tamamlanması lazım. Hibrit çim olması lazım. İdman sahası ve kamp tesisine ihtiyacımız var. İskenderun’da bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Recep Atakaş, Levent Mıstıkoğlu ve Necmi Asfuroğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Takımımızın 550 Milyon TL borcu bulunuyor. Elimizdeki kadro ile sezonu tamamlama zorunluluğumuz var.”

        Başkan Çinçin, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        24 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        24 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Takside gasp kâbusu!
        Takside gasp kâbusu!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi