Hikmet Eraslan, açıklama yaptı

Tekstil, pazarlama, turizm, inşaat ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Dosso Dossi Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, uzun süredir Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da konserler düzenliyor. Konserler, tamamen holding bütçesinden karşılanırken, bölge insanına; yerli ve yabancı ünlü sanatçıları ücretsiz izleme fırsatı sunuyor.

Hikmet Eraslan, konserleri düzenleme sebebini şöyle açıklıyor; “Amacım, özellikle Anadolu’da sanat ve müziği ulaşılır kılmak. Müziğin büyülü dünyasında halkımızı eğlendirmek. Sadece Batı'da değil, Doğu illerinde de bu etkinliklerin yapılabileceğini göstererek farklı organizasyonların bu bölgeye gelmesinin önünü açmak istiyorum. En popüler sanatçıları ve en büyük sahne şovlarını halkımızla buluşturmak benim için büyük bir mutluluk ve bir sosyal sorumluluk projesidir.”

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Ne var ki Hikmet Eraslan'ın Diyarbakır’da düzenleyeceği konsere DEM Partili yeni belediye yönetimi izin vermedi. Eraslan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı; "18 Mayıs tarihinde Diyarbakır’da yapmayı planladığımız festivalimizde başta Diyarbakırlı hemşehrilerimle ve tüm müzik severlerle birlikte olmayı çok arzuluyorduk. Maalesef yerel yönetimin (Belediye) uygun bulmaması nedeniyle konserimiz iptal edilmiştir."

Konseri iptal edilmesi nedeniyle çok üzgün ve mutsuz olduğunu kaydeden Hikmet Eraslan, yeni festival şehrini, tarihini ve sanatçıları en kısa zamanda paylaşacağını vurguladı.