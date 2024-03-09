Hikmet Karaman: Beni memnun eden bir skor değil

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Maçta penaltı olan pozisyonuna kadar iki iyi vuruş yapabilsek skoru biz alacağız. Daha sonra penaltı golüyle mağlup duruma düştük. İkinci yarı, ikinci penaltı bana göre de penaltı. Volkan hoca pozisyonu oynattı. VAR hakemleri penaltıyı gördüğü için çağırdı ama penaltı öncesi Gravillo ve Ethemi'nin bir pozisyonu var. Benim değerlendirmemde penaltı öncesi bir faul var. Evet penaltı doğru. İki penaltı ya da hiçbir şey demiyoruz. Gayet güzel gördüler, değerlendirdiler. Ama ikinci penaltı öncesi bir faul olabilir mi? O değerlendirme ne? Onu bilmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Ligdeki her maçın kıymetli olduğunu ifade eden Karaman, "Ligdeki fikstür sıkışık. Gerçeğe baktığımızda biz bugün buraya kazanmaya geldik. Yani 2-2’lik skor, beni memnun eden bir skor değil. Ama deplasmanda iki penaltı yaptırıp, dönmek de kolay değil. Direkt bir rakip var. Mücadele eden bir takım. Deplasmanda hem Pendik galibiyeti, içeride de Ankaragücü'nü yenmiş. Yani bunları da düşündüğünde geri dönüş, alınan bir puanla kar sayılır. Konya şehrine ve Konyaspor’a başarılar diliyorum" diye konuştu.