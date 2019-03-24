Hilal Altınbilek: Uğur Güneş sadece arkadaşım

‘Bir Zamanlar Çukurova’nın Zeliha’sı Hilal Altınbilek, önceki gece Bebek’te bulunan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Rol arkadaşı Uğur Güneş ile aralarında çıkan aşk dedikodularını, “O benim sadece arkadaşım, yanlış anlaşıldı” sözleriyle yalanlayan Hilal Altınbilek, sonrasında taksi aramaya başladı